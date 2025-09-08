Linke unterstützt SVP-Motion

Im März hatte sich die kleine Kammer noch dafür ausgesprochen, dass künftig in der Schweizer Bankbranche Vergütungen drei bis fünf Millionen Franken pro Jahr nicht überschreiten dürfen. Sie tat dies, indem sie knapp - mit 21 zu 19 Stimmen - eine Motion des Thurgauer SVP-Ständerats Jakob Stark annahm.