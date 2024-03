Wahlfreiheit bei Verzollung

Auch in weiteren Punkten wich die grosse Kammer vom Entwurf des Bundesrats ab. So sollen Exporteure und Importeure von Waren in Zukunft entscheiden können, ob sie die Verzollung selber erledigen wollen. Sowohl Transportunternehmen wie auch anderen Dienstleistern soll es untersagt sein, den Sendungsempfängern für die Verzollung Kosten aufzuerlegen.