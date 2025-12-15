Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates (APK-N) brachte am Verhandlungsmandat drei Ergänzungen an, wie Kommissionspräsidentin Sibel Arslan (Grüne/BS) am Montag nach einer Sitzung vor den Medien berichtete. Das so angepasste Mandat verabschiedete die Kommission mit 17 zu 2 Stimmen und mit 5 Enthaltungen.