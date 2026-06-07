Die sogenannten Forward Land Forces (FLF) umfassen eine Kampftruppe im schwedischen Boden sowie ein multinationales Hauptquartier in Rovaniemi in Finnland. Die Region sei «eine der strategisch bedeutendsten, mit einem Umfeld, das zu den schwierigsten der Welt zählt», erklärte der Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa, US-General Alexus Grynkewich. Die Entscheidung zur Schaffung der Forward Land Forces in Finnland war 2024 beim Nato-Gipfel in Washington getroffen worden.