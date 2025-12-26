Auch Grossbritannien, Norwegen und Kanada sind Nato-Mitglieder

Zudem wies Rutte darauf hin, dass die Nato nicht nur aus den USA und EU-Staaten bestehe. «Wenn es um Europa und die Nato geht, dann ist das mehr als die EU», sagte er. Die EU sei sehr wichtig. Aber wenn man auf das gesamte Bruttoinlandsprodukt schaue, stünden die 23 EU-Mitglieder innerhalb der Nato nur für etwa ein Viertel der gesamten Nato-Wirtschaftsleistung. «75 Prozent liegen weiterhin ausserhalb der EU», sagte Rutte und verwies auf Nato-Mitglieder wie Grossbritannien, Norwegen, Kanada und auch die USA.