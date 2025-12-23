Rutte: USA brauchen Europäer für Sicherheit in der Arktis

Befürchtungen, dass auf die Bündnistreue der USA unter Präsident Donald Trump kein Verlass sein könnte, hat Rutte nach eigener Darstellung nicht. «Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um die USA, weil sich die USA der Nato uneingeschränkt verpflichtet fühlen», sagte er. In der nationalen Sicherheitsstrategie stehe klar, dass ein sicheres Europa für die USA Priorität habe und auch eine starke Nato und ein enges Zusammenstehen zwischen den USA und dem EU-Teil der Nato. Hinzu komme, dass die USA eigene, sehr konkrete Interessen in der Nato hätten, betonte Rutte. So sei etwa die Arktis für die Vereinigten Staaten ein grosses Thema und diese könne nur gemeinsam verteidigt werden.