Im Anschluss seien Sicherheitsgarantien für die Ukraine nötig, damit sich die Geschichte nicht wiederhole. Es gebe keinen Zweifel, dass die Ukraine am Ende in der Nato sein werde. Schweden indes werde dem Bündnis in nächster Zukunft beitreten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe angekündigt, dass die Türkei den Beitritt baldmöglichst ratifizieren werde. «Ich erwarte die Entscheidung des türkischen Parlaments später in diesem Herbst», so Stoltenberg in dem vorab veröffentlichten Artikel.