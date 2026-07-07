Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Montag, die Europäer hätten ihre Verteidigungsausgaben «atemberaubend» erhöht. Dies ​sei teils aus Angst vor ​Russland geschehen, aber auch, ​weil Trump sie «extrem energisch» dazu ermutigt habe. Trump ‌wirft den europäischen Regierungen seit langem vor, sich bei ihrer Verteidigung zu sehr auf ​die ​USA zu ⁠verlassen.