Die europäischen Nato-Staaten wollen am Dienstag in Ankara Rüstungsgeschäfte im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar ankündigen, um vor einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump ihre gestiegenen Verteidigungsausgaben zu demonstrieren. Die europäischen Regierungen wollen die Abkommen auf einem Forum der Nato-Verteidigungsindustrie bekanntgeben, bevor Trump zu dem Gipfel anreist. Das Treffen der Militärallianz beginnt am Dienstagabend mit einem Abendessen.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Montag, die Europäer hätten ihre Verteidigungsausgaben «atemberaubend» erhöht. Dies sei teils aus Angst vor Russland geschehen, aber auch, weil Trump sie «extrem energisch» dazu ermutigt habe. Trump wirft den europäischen Regierungen seit langem vor, sich bei ihrer Verteidigung zu sehr auf die USA zu verlassen.
Zuletzt hatte Trump seine Kritik erneuert und den Verbündeten vorgeworfen, die USA im Krieg gegen den Iran nicht ausreichend unterstützt zu haben.
(Reuters)