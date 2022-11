Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, es handele sich um eine ukrainische Luftabwehrrakete: "Die am Abend des 15. November in Polen veröffentlichten Fotos der im Dorf Przewodow gefundenen Trümmer werden von Spezialisten der russischen Rüstungsindustrie eindeutig als Elemente einer Flugabwehrlenkwaffe des Luftverteidigungssystems S-300 der ukrainischen Luftwaffe identifiziert." Russland hatte am Dienstag Dutzende Raketen auf Ziele in der Ukraine gefeuert. Betroffen waren zahlreiche Städte, darunter Lwiw im Westen des Landes sowie die Hauptstadt Kiew. Der Beschuss galt als Reaktion darauf, dass die russischen Streitkräfte am Boden zunehmend in die Defensive geraten. Dies gilt vor allem für den Süden der Ukraine im Gebiet der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Region Cherson.