US-Präsident Donald Trump droht Spanien erneut mit Konsequenzen wegen des Vorwurfs zu geringer Ausgaben für Verteidigung. Spanien weigere sich, seine Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, sagte Trump am Dienstag vor Journalisten. Dies sei respektlos gegenüber der Nato. «Ich bin sehr unzufrieden mit Spanien», sagte der Präsident und drohte mit Zöllen auf Importe aus dem iberischen Land.