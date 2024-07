Zwar existiert bereits ein Standard für diese Munition, jedoch ist die Einhaltung bislang freiwillig. «Die Ukraine hat gezeigt, dass unsere Standardisierung zwar auf dem Papier gut war, aber in der Praxis nicht so gut funktioniert», sagte ein Nato-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters vor dem Gipfel des Bündnisses in der kommenden Woche. Er bezog sich dabei etwa auf 155-Millimeter-Artilleriegeschosse. Diese Munition ist weltweit knapp, da die Nachfrage wegen der russischen Invasion in der Ukraine stark gestiegen ist.