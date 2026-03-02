Das Betriebsergebnis (EBIT) fiel mit 214 Millionen Euro 4,4 Prozent tiefer aus als im Vorjahr, womit die provisorischen Angaben von Anfang Februar bestätigt werden. Dabei seien die Investitionen in den Umbau des regionalen Energiesystems ausgebaut worden. Dies unterstreiche den Fokus auf eine langfristig robuste Energieversorgung, den Ausbau erneuerbarer Erzeugung sowie die Stärkung der Infrastruktur.