Investitionen in Stromnetze

Die Prognosen für das Gesamtjahr 2026 wurden am Montag wie vor rund zwei Wochen noch einmal bestätigt: Der EBIT soll bei rund 120 Millionen zu liegen kommen, und die Bruttoinvestitionen werden bei über 180 Millionen erwartet. Letzteres «trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen, insbesondere im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren, Ressourcenverfügbarkeit und wirtschaftlichen Unsicherheiten».