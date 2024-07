Der Betriebsertrag nahm um gut 10 Prozent auf 868,6 Millionen Euro ab, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte Naturenergie am Montag mitteilte. In diesem Rückgang spiegelten sich die rückläufige Absatzentwicklung sowie das tiefere Strompreisniveau wider. Zudem sind die Dienstleistungsumsätze im Geschäft mit der Photovoltaik tiefer ausgefallen als in der Vorjahresperiode.