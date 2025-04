Der Versicherungsbranche drohen dem Rückversicherer Swiss Re zufolge im laufenden Jahr rund 145 Milliarden Dollar Kosten für Naturkatastrophenschäden. In einem Spitzenjahr könnten die versicherten Schäden sogar 300 Milliarden Dollar oder mehr erreichen, wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Schweizer Konzerns heisst.