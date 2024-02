Das spiegelte sich in der Bewertung wider. 2006 kaufte der französische Kosmetikriese L'Oreal Body Shop, reichte es aber vor sieben Jahren für eine Milliarde Euro an den brasilianischen Naturkosmetik-Hersteller Natura & Co weiter. Dieser wiederum gab im vergangenen November den Verkauf an Aurelius für umgerechnet 242 Millionen Euro bekannt. Aurelius investiert vornehmlich in Firmen in schwierigen Lagen.