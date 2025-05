Aktuell führen die weltweiten Unsicherheiten rund um die Zölle dazu, dass der Schweizer Franken als «sicherer Hafen» zusätzlich nachgefragt wird und sprunghaft aufgewertet hat. Eine laufende Aufwertung der Landeswährung ist in der Schweiz mit ihrem grossen Exportüberschuss jedoch unvermeidlich. Für die Exportbetriebe kommt das einer nie endenden Fitnesskur gleich. «Auch wenn ein starker Schweizer Franken weiterhin in bestimmten Bereichen eine Herausforderung für unsere Produktion in der Schweiz ist, konnten wir dank Massnahmen wie etwa der stetigen Steigerung der Produktivität, Optimierungen im Einkauf sowie Produkt- wie auch Prozessinnovationen die Auswirkungen begrenzen», nimmt man bei ABB Stellung. Der Technologiekonzern bilanziert in US-Dollar und profitiert davon, dass er weniger als fünf Prozent des Gesamtumsatzes in Franken generiert.