Der in russischer Haft plötzlich gestorbene Kreml-Kritiker Alexej Nawalny sollte nach Angaben einer Mitstreiterin gegen den in Deutschland einsitzenden «Tiergartenmörder» Wadim Krassikow ausgetauscht werden. Zudem hätten auch zwei US-Staatsangehörige Teil des Gefangenenaustauschs sein sollen, sagte die Nawalny-Verbündete Maria Pewtschich in einem YouTube-Video am Montag. Die Gespräche über den Austausch seien zum Zeitpunkt von Nawalnys Tod kurz vor ihrem Abschluss gewesen. «Alexej Nawalny könnte genau jetzt, genau heute, auf diesem Platz sitzen.»