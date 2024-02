Der in russischer Haft gestorbene Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll am Freitag in Moskau begraben werden. Vor der Beisetzung auf einem Friedhof in einem Aussenbezirk der Hauptstadt sei ein Trauergottesdienst geplant, teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Mittwoch mit. Seine Witwe Julia Nawalnaja, die im Exil seine Oppositionsarbeit fortsetzen will, befürchtet nach eigenen Angaben Festnahmen von Trauergästen durch die Polizei. Bei Gedenkversammlungen und der Niederlegung von Blumen nach Nawalnys Tod am 16. Februar waren in mehreren russischen Städten Hunderte Menschen festgenommen worden. Präsident Wladimir Putin will sich bei einer Wahl Mitte März im Amt bestätigen lassen.