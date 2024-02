Die Leiche des russischen Regimekritikers Alexej Nawalny soll seiner Mutter zufolge unter Ausschluss der Öffentlichkeit begraben werden. «Sie möchten es heimlich machen, ohne Abschied. Sie wollen mich an den Rand eines Friedhofs bringen, an ein frisches Grab, und sagen: Hier liegt dein Sohn», sagte seine Mutter Ludmilla am Donnerstag in einem Youtube-Video. «Ich bin damit nicht einverstanden», machte die ganz in schwarz gekleidete Mutter deutlich. Russische Behörden äusserten sich dazu zunächst nicht. Nach Angaben der Mutter sei ihr der Sohn am Mittwochabend in einem Leichenschauhaus gezeigt worden und sie habe auch die Todesurkunde gesehen. Danach ist Nawalny eines natürlichen Todes gestorben.