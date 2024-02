«Ich möchte in einem freien Russland leben, ich möchte ein freies Russland aufbauen», sagte sie in ihrer Botschaft mit dem Titel «Ich werde die Arbeit von Alexej Nawalny fortsetzen». An die Zuschauer richtete sie den Appell: «Ich fordere Sie auf, sich an meine Seite zu stellen. Ich bitte Sie, meine Wut mit mir zu teilen. Wut, Zorn, Hass gegen die, die es wagten, unsere Zukunft zu töten.»