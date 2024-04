Bei der Überprüfung der strategischen Ausrichtung der Firma habe der Verwaltungsrat entschieden, einen Partner für einen Zusammenschluss zu suchen. «In einer solchen Transaktion soll der Aktionär der Nebag AG wählen können, ob er die Aktien mindestens zum NAV in Cash andient, oder die Aktie in einer neuen Konstellation hält. Die Verwaltungsräte der Nebag AG suchen mit ihren Beständen eine Lösung, in welcher sie bevorzugen, weiter in der Nebag AG investiert zu bleiben», schrieb der Präsident.