cash.ch: Bitcoin sowie andere Kryptowährungen haben seit Anfang Jahr knapp 60 Prozent zugelegt. Was treibt die Nachfrage derzeit an?

Anfang März 2024 erlebten Bitcoin und andere Kryptowährungen eine Rallye, die in erster Linie durch die Genehmigung und Auflegung von US-amerikanischen Bitcoin-ETF ausgelöst wurde, mit denen ein zehn Jahre dauernder Genehmigungsprozess abgeschlossen wurde. Diese ETF, an denen auch grosse Akteure wie Fidelity und BlackRock beteiligt sind, markierten den erfolgreichsten Start in der Geschichte der ETF in Bezug auf Handelsvolumen und verwaltetes Vermögen. Institutionelle und private Anleger integrieren diese ETF und ETP nun in Zielfonds, verwaltete Konten und alternative Anlageportfolios. Während Bitcoin etwa 60 Prozent des Marktes für digitale Vermögenswerte dominiert, ziehen die Anleger auch andere Kryptowährungen wie Solana und Ether in Betracht, die andere Zwecke und technologische Merkmale als Bitcoin haben. Da immer mehr Anleger mit Bitcoin vertraut werden und in Bitcoin-bezogene Produkte wie ETF investieren, ist zu erwarten, dass sie auch beginnen werden, in andere digitale Vermögenswerte zu diversifizieren. Wir sehen diese Anleger in erster Linie am Staking interessiert.