Die Zürcher Bank Julius Bär beteilige sich an Nectar Financial und trage damit zur weiteren Finanzierung des Wachstums bei, wie Nectar am Dienstag mitteilt. Im Oktober 2016 war bereits der Mitgründer der Private-Equity-Gesellschaft Partners Group, Urs Wietlisbach, bei Nectar eingestiegen. Mehrheitsbesitzer von Nectar seien aber weiterhin die Firmengründer und das Management.

Nectar biete unter anderem Technologie an, mit der Vermögensverwalter die Vermögen ihrer Kunden über verschiedene Bankbeziehungen und Anlageklassen hinweg überwachen und bewirtschaften könnten. Die Firma stelle ihre Dienste mehr als 30 Family Offices, unabhängigen Vermögensverwaltern und Banken zur Verfügung und unterstützte sie bei der Verwaltung von mehr als 35 Milliarden Franken an Kundenvermögen.

(Reuters)