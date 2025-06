Erschwert werden die Immobiliengeschäfte in den Vereinigten Staaten durch die hohen Baukosten - auch befeuert durch von US-Präsident Donald Trump verhängte Importzölle auf Holz, Aluminium und Stahl. Auch wegen der von der Handelspolitik ausgehenden Inflationsgefahr hat die Notenbank Fed ihren Leitzins im Bereich von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen und dürfte ihn auch bei dem am Abend (20.00 MESZ) anstehenden Zinsentscheid in dieser Spanne halten.