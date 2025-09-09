«Wie immer sollte man bei diesem Indikator auf die Entwicklung von Monat zu Monat kein zu grosses Gewicht legen», sagte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. «Allerdings ist es dieses Mal durchaus möglich, dass der schwache August-Wert auch ein deutliches Minus bei der Produktion vorwegnimmt.» Denn die Werksferien in der Autoindustrie seien in diesem Jahr überwiegend auf den August entfallen. «Deshalb ist aber dann auch im September sowohl beim Lkw-Maut-Index als auch bei der Produktion wieder mit einem höheren Wert zu rechnen», sagte Solveen.