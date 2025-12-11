Stefan Gerlach, Chefökonom EFG International:

«Die Inflation ist niedrig, aber nicht besorgniserregend, die Wirtschaft zeigt Anzeichen einer Erholung und der Wechselkurs erfordert keine sofortigen Massnahmen. Der Leitzins der SNB von null Prozent wird bereits als expansiv eingeschätzt. Die SNB kann bei Bedarf auf Devisenmarktinterventionen zurückgreifen, sollte der Franken stärker werden. Zweitens hat Präsident Schlegel wiederholt betont, dass eine vorübergehende Phase leicht negativer Inflation kein Grund zur Sorge sei und dass die Hürden für die Wiedereinführung negativer Zinsen hoch liegen. Die Bank dürfte daher vorerst an ihrer Politik festhalten, sich aber die Möglichkeit offenhalten, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren. Die gestrige Zinssenkung der Fed dürfte diese Einschätzung in Zukunft kaum ändern. Der US-Dollar ist für die Schweiz weit weniger wichtig als der Euro, und die grossen Renditedifferenzen gegenüber Deutschland begrenzen den Aufwärtsdruck auf den Franken. Eine Zinssenkung durch die EZB hätte zwar grössere Auswirkungen auf den Wechselkurs, ist aber nach wie vor sehr unwahrscheinlich.