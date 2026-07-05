JPMorgan Europe ist eine zentrale Tochter für das internationale Privatkundengeschäft. Laut Einreichungen bei Companies House erzielte das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Gewinn von 114 Millionen Pfund. Das entspricht mehr als dem Dreifachen des Werts von 2024, bleibt jedoch deutlich unter den Kapitaleinlagen des Mutterkonzerns. Laut Analysten von UBS liegt das Ergebnis zudem «deutlich unter britischen Wettbewerbern». Der Gewinnanstieg geht vor allem auf Kostensenkungen und höhere Gebühreneinnahmen zurück. Die Marketingausgaben sanken 2025 im Jahresvergleich um etwa 36 Prozent auf 91,1 Millionen Pfund.