Nachfrage sinkt, Angebot steigt

Die Preisentwicklung dürfte sich in den nächsten Quartalen weiter abschwächen, schreibt die UBS am Freitag in ihrem Bericht. Die grösste Schweizer Bank führt dabei verschiedene Gründe für diese Einschätzung an. Der Nachfrageindex - Anzahl der laufenden Suchabos für den Kauf eines Eigenheims - liege einerseits aktuell auf dem tiefsten Stand seit Einführung der Negativzinsen im Jahr 2015. Andererseits steigt die Angebotsmenge bei Eigenheimen weiter an. Zudem werden aktuell landesweit etwa 20 Prozent mehr Eigenheime inseriert als noch vor einem Jahr. Auch die Zahl der Transaktionen dürfte zudem gesunken sein. Eine Vollerhebung der Notariate zeigt, dass diese Zahl im Kanton Zürich 10 Prozent unter dem Vorjahreswert lag.