Nawalnys Angehörige und Freunde dringen darauf, dass die Behörden Nawalnys Leichnam zur Bestattung freigeben. Am Samstag traf seine 69 Jahre alte Mutter Ljudmila Nawalnaja mit einem Rechtsanwalt bei minus 30 Grad in dem Straflager «Polarwolf» ein, aus dem der Tod ihres Sohnes gemeldet worden war. Dort, nahe der Ortschaft Charp, sei er am Freitag um 14.17 Uhr Ortszeit (10.17 Uhr MEZ) zusammengebrochen, aufgrund eines «plötzlichen Todessyndroms», teilten ihr die Behörden mit. Der Leichnam werde in die Regionalhauptstadt Salechard überführt und dort untersucht. Das könne sich bis in die kommende Woche hinziehen. Am Samstag stand Nawalnaja am Leichenschauhaus der Stadt vor verschlossenen Türen.