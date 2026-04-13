Mit HCSS steigt Nemetschek zum «nächsten globalen Marktführer für Bausoftware» auf, ‌wie es in der Mitteilung hiess. HCSS erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit 550 Mitarbeitern 215 Millionen Dollar Umsatz mit rund 4000 Kunden und kam auf eine operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von ​etwa 40 Prozent. Bei Nemetschek machte das Segment Build mit ​der Marke «BlueBeam» 2025 mit 481,3 Millionen Euro rund ​40 Prozent vom Umsatz aus, die Ebitda-Marge des Segments lag mit 35,8 Prozent höher als im ganzen ‌Konzern. Seit der Übernahme der ebenfalls zum Bau-Segment gehörenden US-Firma GoCanvas im vergangenen Jahr erwirtschaftet der Konzern 42 Prozent des Umsatzes in Nordamerika.