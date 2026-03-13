Der Bau- und Architektur-Softwareanbieter Nemetschek will ‌die Dividende ⁠für das abgelaufene Jahr ⁠um fast ein Viertel erhöhen. Vorgeschlagen werde ‌eine Ausschüttung von ‌68 (2024: 55) ​Cent je Aktie, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es sei die 13. Erhöhung in ‌Folge.