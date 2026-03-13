Der Bau- und Architektur-Softwareanbieter Nemetschek will die Dividende für das abgelaufene Jahr um fast ein Viertel erhöhen. Vorgeschlagen werde eine Ausschüttung von 68 (2024: 55) Cent je Aktie, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es sei die 13. Erhöhung in Folge.
Damit steige die Dividendensumme um 15 Millionen auf 78,5 Millionen Euro. Nach vorläufigen Zahlen hatte Nemetschek den Umsatz im vergangenen Jahr um 20 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro gesteigert. Der operative Gewinn (Ebitda) kletterte währungsbereinigt um 29 Prozent auf 371 Millionen Euro. Die Ebitda-Marge verbesserte sich auf 31,2 (2024: 30,2) Prozent.