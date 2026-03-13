Der Bau- und Architektur-Softwareanbieter Nemetschek will ‌die Dividende ⁠für das abgelaufene Jahr ⁠um fast ein Viertel erhöhen. Vorgeschlagen werde ‌eine Ausschüttung von ‌68 (2024: 55) ​Cent je Aktie, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es sei die 13. Erhöhung in ‌Folge.

Damit steige die Dividendensumme um 15 Millionen auf 78,5 ​Millionen Euro. Nach vorläufigen ​Zahlen hatte Nemetschek ​den Umsatz im vergangenen Jahr um ‌20 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro gesteigert. Der operative ​Gewinn (Ebitda) kletterte ​währungsbereinigt um ⁠29 Prozent auf ​371 Millionen Euro. Die ⁠Ebitda-Marge verbesserte sich auf ‌31,2 (2024: 30,2) Prozent.