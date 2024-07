Für den Banken-Vergleich hat Moneyland folgende Annahmen getroffen: Eine Person kauft mit der Karte der Neobank in einem Jahr für 10’000 Franken in der Schweiz und für umgerechnet je 2000 Franken in Euro, US-Dollar und thailändischen Baht im Ausland ein. Zusätzlich bezieht die Person einmal Bargeld an einem Schweizer Bankomaten und insgesamt sechsmal an ausländischen Bankomaten, alles zu je 250 Franken.