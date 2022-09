Nicht überraschend haben am Mittwoch auch die Kosten für die Absicherung europäischer Unternehmensschulden den Höchststand überschritten, der während der Pandemie erreicht wurde. Der "iTraxx Europe Index" für Investment-Grade-Credit- Default-Swaps stieg am Mittwoch auf 142 Basispunkte und erreichte damit den höchsten Stand seit September 2012, als die Schuldenkrise im Euroraum in vollem Gange war. Noch vor einem Jahr lag der Index auf dem niedrigsten Stand seit der globalen Finanzkrise.