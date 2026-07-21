Guillaume Delmas, Analyst bei der UBS, lag in den vergangenen Quartalen mit seinen optimistischen Prognosen über dem Marktkonsens richtig. Für die am Donnerstag anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal inklusive Halbjahreszahlen 2026 sieht der UBS-Experte erneut ein Wachstum über den Marktschätzungen. Für das zweite Quartal prognostiziert er ein organisches Umsatzwachstum von 3,7 Prozent. Dies wäre eine Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal und läge über der Konsensprognose von 3,4 Prozent.