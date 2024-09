Als die Aktie von Nestlé im Oktober 2023 erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder unter die Marke von 100 Franken fiel, begann sich am Konzernsitz des Nahrungsmittelsmultis in Vevey Unruhe breit zu machen. Fragen am Kurs von CEO Mark Schneider wurden auch an den Märkten erstmals laut geäussert. Investoren hofften auf eine Wende. Zumal die Börsen weltweit letzten Herbst einen Anstieg starteten, der bis heute anhält.