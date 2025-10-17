Das honorieren nun auch die Analysten. Gleich vier Finanzinstitute passen ihre Bewertungen an. So erhöht die Researchboutique Kepler Cheuvreux ihr Kursziel auf 95 von 90 Franken mit einem «Buy»-Rating. Die britische Investmentbank Barclays hebt das Kursziel auf 90 von 86 Franken mit «Equal weight». Defensiver bewerten die Royal Bank of Canada mit einem Kursziel auf 82 von 80 Franken mit «Sector perform» und Jefferies empfiehlt die Titel zu halten bei einem Kursziel von 81 nach 71 Franken.