Für enttäuschte Gesichter sorgt nicht zuletzt der Ausblick, stellt Nestlé für dieses Jahr doch ein organisches Umsatzwachstum von 4 Prozent sowie eine leichte Verbesserung bei der operativen Marge in Aussicht. Damit liegt das Umsatzziel ganz am unteren Ende der mittelfristig angestrebten 4 bis 6 Prozent. An den Mittelfristzielen ändert sich hingegen nichts.