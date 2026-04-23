Positiv hervorgehoben wird auch das Kaffeegeschäft: Die Analysten der kanadischen RBC begrüssen, dass sich der Bereich nach dem Preisdruck des Vorjahres mit einem RIG von 3,5 Prozent und einem organischen Umsatzwachstum von 9,3 Prozent wieder erholt. Zudem normalisiere sich die Produktverfügbarkeit bei Säuglingsnahrung nach den Rückrufen im Januar, und die Konsumentennachfrage scheine sich zu erholen.