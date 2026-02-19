Jefferies

«Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen war mit grossen Erwartungen und Unsicherheiten verbunden. Der CEO hat die meisten wichtigen Kennzahlen und Ziele unverändert gelassen. Die Prognose für das organische Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 ist konstruiert, scheint aber ein Wachstum von etwa 3 Prozent zu beinhalten. Die Margenverbesserungen und Dividendenerhöhungen werden weiterhin im Fokus des Managements stehen. Es gibt keine wesentlichen Änderungen im Strategieupdate.»