Die Bank Vontobel zeigt sich ob dem gezeigten etwas zuversichtlicher für Nestlé. Die finanziellen Ziele seien ambitiös, heisst es in einem Kommentar der Privatbank. Vontobel sieht dennoch gar eine Marge am oberen Ende der genannten Zielspanne von 17,5 bis 18,5 Prozent im Bereich des Möglichen und hält in der Folge an der Kaufempfehlung der Titel fest. Nestlé seien ein "must have".