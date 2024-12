Ob das stimmt, sei dahingestellt. Denn immerhin ​​wurden die Aktien der "Anglo Swiss Condensed Milk Co" - einer der beiden Gründungsgesellschaften von Nestlé - bereits am 17. März 1873 an der Börse in Zürich kotiert, wie der Nestlé-Website entnommen werden kann. Nach der Fusion zwischen dieser Gesellschaft und "SA Henri Nestlé" wurden die Titel von "Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Co." 1905 an der Zürcher Börse kotiert.