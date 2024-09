Die Titel des Nahrungsmittelherstellers Nestlé haben ihren Sinkflug zum Wochenschluss beschleunigt fortgesetzt. Die Titel wurden am Freitag von einer weiteren Kurszielsenkung, diesmal durch die UBS-Analysten, belastet. Am Freitagnachmittag notierten die Titel so tief wie seit Anfang 2019 nie mehr.