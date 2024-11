Bis 11.15 Uhr legen die Nestlé-Aktien um 0,4 Prozent auf 76,98 Franken zu. Am Vortag hatten die Aktien noch knapp 2 Prozent an Wert eingebüsst. Und seit Anfang Jahr haben die Titel immer noch mehr als 20 Prozent an Wert verloren.