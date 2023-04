Die Aktionäre des Lebensmittelkonzerns Nestlé haben an der Generalversammlung vom Donnerstag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde unter anderem die 28. Dividendenerhöhung in Folge - mit einer Dividende von 2,95 Franken pro Aktie - genehmigt, wie Nestlé am Donnerstagabend mitteilte.

