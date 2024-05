In den USA brummt das Geschäft mit der begehrten Abnehmspritze Wegovy des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk. Bereits jeder achte Erwachsene dort soll die neuartigen GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion schon einmal verwendet haben, und Experten schätzen, dass die Zahl der Patienten in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird. Das nagt am Geschäft von Lebensmittelriesen wie Nestle aus der Schweiz. Das Unternehmen will die Nutzer der Abnehmspritzen deshalb mit eigens für sie kreierten Produkten bei der Stange halten. Noch in diesem Jahr sollen spezielle Tiefkühl-Pizzen und proteinangereicherte Nudeln auf den Markt kommen.