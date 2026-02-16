Der Verkaufsstart der neuen Linie erfolgt zunächst in Lateinamerika, später sollen Europa und Asien folgen. Die Drinks enthalten Proteine, Ballaststoffe, Vitamine und spezielle Nährstoffmischungen und werden als Pulver in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten. Varianten für morgens und abends sollen unterschiedliche Bedürfnisse wie Leistungsfähigkeit am Tag oder Erholung in der Nacht abdecken. Sie sind fettarm und ohne zugesetzten Zucker.