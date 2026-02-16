Die Produkte sollen Energie, Schlaf, Konzentration und Regeneration unterstützen und somit die wachsende Nachfrage nach gesundem Altern bedienen, wie der Nahrungsmittelriese am Montag mitteilte.
Nestlé will mit der neuen Marke eine führende Position im Markt für Gesundheits- und Altersvorsorgeernährung einnehmen. Der Bereich zählt zum strategischen Wachstumsfeld des Unternehmens. Der Konzern will am Donnerstag ein Update zu seiner künfigten Strategie geben. Ernährung und Gesundheit soll gemäss Medienberichten künftig neben den Säulen Kaffee, Tiernahrung sowie Lebensmittel und Snacks im Mittelpunkt stehen.
Der Verkaufsstart der neuen Linie erfolgt zunächst in Lateinamerika, später sollen Europa und Asien folgen. Die Drinks enthalten Proteine, Ballaststoffe, Vitamine und spezielle Nährstoffmischungen und werden als Pulver in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten. Varianten für morgens und abends sollen unterschiedliche Bedürfnisse wie Leistungsfähigkeit am Tag oder Erholung in der Nacht abdecken. Sie sind fettarm und ohne zugesetzten Zucker.
