Maschine mit App steuern

Mit dem neuen Kaffeesystem setzt der Konzern auch auf Konnektivität. Kunden können via Smartphone-App verschiedene Einstellungen an der Maschine vornehmen, etwa die Tassengrösse oder die Wassertemperatur. Die Kaffeekapseln sind zudem mit einem Code versehen, der der Maschine eine Vielzahl an Parametern vorgibt. So passt die Maschine je nach Kaffee automatisch den Druck, die Temperatur, die Durchlaufzeit und die Menge an.