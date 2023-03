Der Chef des Nahrungsmittelkonzerns lobte in der Sendung "CEO Talk" von TeleZüri zudem Bundesrat, Nationalbank und Finma. Sie hätten "durch entschlossenes Handeln verhindert, dass eine Vertrauenskrise und ein Flächenbrand entsteht", so Schneider. Er glaube, dass damit das Vertrauen stabilisiert und wiederhergestellt wurde. "Das ist gerade in dieser unsicheren Zeit besonders wichtig." Entsprechend sehe er keine negativen Folgen für die Wahrnehmung der Schweiz in der Welt.