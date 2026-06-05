Negativschlagzeilen machten Nestlé und andere Säuglingsnahrungs-Hersteller jüngst mit Babymilchpulver, das mit einem Giftstoff kontaminiert war. «Solche Krisen sollten nie geschehen. Wir stehen bei Nestlé für Qualität und Sicherheit», sagte Navratil. Er wies zugleich die Kritik zurück, in diesem Fall zu lasch gehandelt zu haben. «Wir waren die Ersten, die jene Produkte aus den Regalen genommen haben und nach Lösung der Probleme wieder anbieten konnten.»